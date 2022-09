Sospeso accordo sui visti Russia-Ue. Putin furioso (Di mercoledì 7 settembre 2022) La guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e le tensioni sul gas fra Mosca e l’Europa portano in dote un’altra misura messa in campo dall’Unione Europea: la sospensione dell’accordo del 2007 che facilita il rilascio dei visti ai cittadini russi. E’ quanto si legge in una nota in cui si legge che la Russia, che sta conducendo una “guerra di aggressione”, non deve “beneficiare di agevolazioni per i visti fino a quando continua a condurre la sua politica estera distruttiva e l’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina, dimostrando un completo disprezzo per l’ordine internazionale”. I cittadini russi non godranno più di un accesso privilegiato all’Ue e dovranno affrontare una procedura di richiesta del visto più lunga, costosa e difficile. “Fiducia minata” “L’agevolazione del visto è un segnale di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 settembre 2022) La guerra in Ucraina, le sanzioni allae le tensioni sul gas fra Mosca e l’Europa portano in dote un’altra misura messa in campo dall’Unione Europea: la sospensione dell’del 2007 che facilita il rilascio deiai cittadini russi. E’ quanto si legge in una nota in cui si legge che la, che sta conducendo una “guerra di aggressione”, non deve “beneficiare di agevolazioni per ifino a quando continua a condurre la sua politica estera distruttiva e l’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina, dimostrando un completo disprezzo per l’ordine internazionale”. I cittadini russi non godranno più di un accesso privilegiato all’Ue e dovranno affrontare una procedura di richiesta del visto più lunga, costosa e difficile. “Fiducia minata” “L’agevolazione del visto è un segnale di ...

