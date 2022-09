Sorpresa Chelsea | esonerato Thomas Tuchel

_treacherous_13 : @lola_non_lola Tipica mossa da chelsea non sono nemmeno sorpresa - VELOSPORT1960 : - evivanco7 : RT @SimoneCristao: Il girone E (del #Milan) parte con la sorpresa! Il #Chelsea viene sconfitto 1-0 a Zagabria dalla Dinamo con il gol di #… -

Nella gara della 1ª giornata del girone E di Champions League, ilperde aper 1 - 0 in casa della Dinamo Zagabria. Decide il gol di ...Nell'altra partita del raggruppamento, a Zagabria la Dinamo batte aper 1 - 0 ilrendendo ancor più equilibrato il girone.La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola dedica uno spazio in taglio laterale alla prestazione del Milan ieri sera contro il Salisburgo. Questo il titolo della rosea: ...Il Chelsea sperava di trovare risposte in Champions dopo averle cercate invano in Premier. E per certi versi sono arrivate, anche se non certo positive. Redazione Il Posticipo Il Chelsea sperava di tr ...