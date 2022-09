Sophie Codegoni, le foto che pubblica su Instagram non sono tutte sue (Di mercoledì 7 settembre 2022) Come direbbe Achille Lauro, ci son cascato di nuovo. E Sophie Codegoni ci è ricascata di nuovo. Era settembre del 2020 quando il web ha accusato l’allora ex tronista di aver “rubato” una foto di una modella “spacciandola” per sua sul proprio profilo Instagram. “Il portale Very Inutil People ha infatti fatto notare ai propri followers che la foto che Sophie Codegoni ha pubblicato su Instagram in data 27 maggio del 2018 in realtà apparterrebbe alla modella russa @MoyaMii pubblicata sullo stesso social un anno prima. L’unica differenza fra le due foto è che in quella pubblicata da Sophie sono stati rimossi i tatuaggi che la modella ha sul fianco e sulla ... Leggi su biccy (Di mercoledì 7 settembre 2022) Come direbbe Achille Lauro, ci son cascato di nuovo. Eci è ricascata di nuovo. Era settembre del 2020 quando il web ha accusato l’allora ex tronista di aver “rubato” unadi una modella “spacciandola” per sua sul proprio profilo. “Il portale Very Inutil People ha infatti fatto notare ai propri followers che lachehato suin data 27 maggio del 2018 in realtà apparterrebbe alla modella russa @MoyaMiita sullo stesso social un anno prima. L’unica differenza fra le dueè che in quellata dastati rimossi i tatuaggi che la modella ha sul fianco e sulla ...

roberta_robe1 : RT @Martina231295: Ma è quello che pensoo???????. Aaaaah?????? #basciagoni @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 - Cin75pana : Oh mio dio?????????? ...non riesco a parlare... ???????????????????? #basciagoni @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 - Rosaria26371484 : @Martina231295 @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 Lo immaginato anch'io - PavanettoMonica : @Martina231295 @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 Mamma mia sono stupendi. ??????? - basciagonixever : RT @tendenzetv: #basciagoni: per la presenza di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia ?? #B… -