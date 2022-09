“Sono un grande fan” – L’obiettivo dell’allenatore del Chelsea ha ricevuto il massimo elogio da Pep Guardiola (Di mercoledì 7 settembre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. I fan del Chelsea potrebbero essere interessati a sapere che Pep Guardiola è un grande fan dell’allenatore del Brighton Graham Potter. Il boss dei Seagulls attualmente sembra essere un forte contendente per sostituire Thomas Tuchel allo Stamford Bridge, secondo football.london e altri, e sembra che Guardiola abbia precedentemente chiarito quanto ammiri il modo in cui gioca le sue squadre. Il Brighton ha fatto grandi passi avanti sotto la gestione di Potter, e non sorprende che ora sembri in lizza per un lavoro in un grande club, con le lodi di Guardiola ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 7 settembre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. I fan delpotrebbero essere interessati a sapere che Pepè unfandel Brighton Graham Potter. Il boss dei Seagulls attualmente sembra essere un forte contendente per sostituire Thomas Tuchel allo Stamford Bridge, secondo football.london e altri, e sembra cheabbia precedentemente chiarito quanto ammiri il modo in cui gioca le sue squadre. Il Brighton ha fatto grandi passi avanti sotto la gestione di Potter, e non sorprende che ora sembri in lizza per un lavoro in unclub, con le lodi di...

