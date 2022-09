Sonia Bruganelli ha mentito? | Scaramucce dietro le quinte: è già terremoto pre GF (Di mercoledì 7 settembre 2022) Prime tensioni dietro le quinte del Grande Fratello Vip a causa di alcune inaspettate dichiarazioni sull’opinionista Sonia Bruganelli L’opinionista Sonia Bruganelli (screenshot Twitter)Questa nuova edizione del Grande Fratello Vip rischia di cominciare nel peggiore dei modi per Sonia Bruganelli. Per lei questa sarà la seconda volta nello studio del noto reality ed ancora una volta nei panni dell’opinionista. Un ruolo che, stando alla sua versione della storia, non voleva ripetere per la seconda volta. In alcune interviste passate, la Bruganelli ha infatti sempre sottolineato di non sentirsi pronta. Quando poi è arrivata la notizia della sua conferma, la stessa Sonia ha rivelato di aver accettato dopo un corteggiamento ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 7 settembre 2022) Prime tensioniledel Grande Fratello Vip a causa di alcune inaspettate dichiarazioni sull’opinionistaL’opinionista(screenshot Twitter)Questa nuova edizione del Grande Fratello Vip rischia di cominciare nel peggiore dei modi per. Per lei questa sarà la seconda volta nello studio del noto reality ed ancora una volta nei panni dell’opinionista. Un ruolo che, stando alla sua versione della storia, non voleva ripetere per la seconda volta. In alcune interviste passate, laha infatti sempre sottolineato di non sentirsi pronta. Quando poi è arrivata la notizia della sua conferma, la stessaha rivelato di aver accettato dopo un corteggiamento ...

devoperforza5 : #GFvip Ma l'anno scorso Sonia bruganelli non aveva detto che non avrebbe più partecipato al GF? ?? - LINDACHIFFON : ma perché questa è uguale a sonia bruganelli muoio - glncipriani : Coming Soon Grande Fratello Vip, Alex Belli torna a stuzzicare Orietta Berti: 'Meno male che si dice largo ai giova… - infoitcultura : La vita in diretta, Adriana Volpe lancia frecciatina velenosa a Sonia Bruganelli? Francesca Fagnani la stuzzica in… - infoitcultura : Gf Vip, Sonia Bruganelli risponde (con eleganza) ad Adriana Volpe -