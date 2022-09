Sondaggio Emg | FdI stacca di tre punti il Pd Letta precipita tra i leader | peggio di lui solo Renzi

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Fratelli d’Italia si conferma sempre più nettamente il primo partito nei consensi degli italiani con il 23,8%, Pd al 20,9%. E’ il quadro delEmg per Cartabianca a meno di 20 giorni dalle elezioni politiche 2022 del 25 settembre. Rispetto a una settimana fa è aumentato di oltre un punto il divario tra il partito di Giorgia Meloni e i dem. FdI guadagna infatti 0,6mentre il Partito democratico ne perde 0,4. Tra le altre forze politiche, spicca il testa a testa tra Lega (12,3%) e Movimento 5 Stelle (12%). Forza Italia, con l’8,2%, è invece tallonata dal terzo polo: Azione-Italia Viva al 7,7%. Sinistra Italia e Verdi valgono il 3,1% come Noi Moderati. Seguono Italexit (2,9%) e +Europa 2,3%. Impegno civico è all’1,2%. LEGGI ANCHE Meloni: «Se gli italiani mi chiedono di guidare il governo, lo farò. Non mi tiro indietro» Cartabianca, ...