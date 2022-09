Sondaggi politici Ixè, al Sud il M5S arriva al 24,5% (Di mercoledì 7 settembre 2022) Anche l’istituto Ixè torna a realizzare rilevazioni sulle intenzioni di voto, dopo molti mesi, nell’ultima settimana in cui queste sono consentite. Secondo questi Sondaggi elettorali Fratelli d’Italia è in vantaggio sul Pd. Il partito di Giorgia Meloni è al 22,7%, un punto sopra la formazione di Letta, ma è vista da Ixè meno forte che per gli altri istituti. Tra i motivi, forse, vi è il buon risultato del Movimento 5 Stelle, al 13,8%, una percentuale maggiore di quelle che si sono viste negli ultimi mesi. Il M5S sembra limitare il consenso di entrambi i poli. La Lega, infatti, è al 10,9%, mentre Forza Italia è al 7,9%, e la quarta gamba del centrodestra all’1,2%. Nel centrosinistra +Europa non arriva alla soglia del 3%, ed è al 2,7%, mentre Sinistra Italiana e Verdi dovrebbero passarla: sono al 3,5%. ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 7 settembre 2022) Anche l’istituto Ixè torna a realizzare rilevazioni sulle intenzioni di voto, dopo molti mesi, nell’ultima settimana in cui queste sono consentite. Secondo questielettorali Fratelli d’Italia è in vantaggio sul Pd. Il partito di Giorgia Meloni è al 22,7%, un punto sopra la formazione di Letta, ma è vista da Ixè meno forte che per gli altri istituti. Tra i motivi, forse, vi è il buon risultato del Movimento 5 Stelle, al 13,8%, una percentuale maggiore di quelle che si sono viste negli ultimi mesi. Il M5S sembra limitare il consenso di entrambi i poli. La Lega, infatti, è al 10,9%, mentre Forza Italia è al 7,9%, e la quarta gamba del centrodestra all’1,2%. Nel centrosinistra +Europa nonalla soglia del 3%, ed è al 2,7%, mentre Sinistra Italiana e Verdi dovrebbero passarla: sono al 3,5%. ...

fanpage : #Elezioni2022 Il Movimento 5 Stelle è in cima alle preferenze degli elettori del Sud, seguito dal PD. I dati del s… - lorepregliasco : Un altro dato interessante dal sondaggio Ipsos per il Corriere di oggi: apprezzamento per il governo 63%, per Dragh… - Juingis : RT @P_M_1960: Secondo questo sondaggio sulle intenzioni di voto dei giovani il PD insieme alle sinistre e ai 5S risultano essere i più grad… - fabiospes1 : Sondaggi politici, elezioni 2022: M5S sopra la Lega, Terzo Polo al 7,7%. Fdi primo partito al 24,3%, Pd secondo a… - rebeccalandi88 : Sondaggi politici, da sabato stop dell'Authority: cosa è il black-out elettorale e in quali paesi esiste… -