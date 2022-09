Sondaggi politici elettorali oggi 7 settembre 2022: Meloni stacca Letta. Terzo Polo supera FI (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sondaggi politici elettorali oggi 7 settembre 2022 Sondaggi politici elettorali oggi – Fratelli d’Italia continua a a crescere e allunga la distanza con il Pd. Il partito di Giorgia Meloni, secondo il nuovo Sondaggio realizzato da Swg per conto di La7, si attesta ora al 25,8% (il massimo raggiunto fino a ora), un punto in più rispetto alla rilevazione dello scorso 29 agosto (era al 24,8). Il Pd è sempre dietro, ma questa volta al 21,4 perdendo lo -0,9% (era al 22,3%). Tra i due rivali ora lo stacco è di 4,4 punti. Continua la sfida tra la Lega e M5S per il Terzo posto: il Carroccio è al 12,1% (-0,4%) mentre il Movimento di Giuseppe Conte è poco sotto al 11,9% (+0,3% ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 settembre 2022)– Fratelli d’Italia continua a a crescere e allunga la distanza con il Pd. Il partito di Giorgia, secondo il nuovoo realizzato da Swg per conto di La7, si attesta ora al 25,8% (il massimo raggiunto fino a ora), un punto in più rispetto alla rilevazione dello scorso 29 agosto (era al 24,8). Il Pd è sempre dietro, ma questa volta al 21,4 perdendo lo -0,9% (era al 22,3%). Tra i due rivali ora lo stacco è di 4,4 punti. Continua la sfida tra la Lega e M5S per ilposto: il Carroccio è al 12,1% (-0,4%) mentre il Movimento di Giuseppe Conte è poco sotto al 11,9% (+0,3% ...

