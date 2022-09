Solo uno sguardo: le anticipazioni (trama e cast) della seconda e ultima puntata (Di mercoledì 7 settembre 2022) Stasera, mercoledì 7 settembre 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda e ultima puntata di Solo uno sguardo, adattamento televisivo del libro “Identità al buio” di Harlan Coben che racconta la ricerca di una donna del marito misteriosamente scomparso, ricerca che porta a galla numerose verità del suo passato. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. trama Eva ormai è sempre più vicina alla verità su suo marito Bastien e sulle motivazioni della sua scomparsa. Più però si avvicina alla verità, più dovrà tenersi pronta a fare i conti col passato dell’uomo che nasconde misteri e verità compromettenti. Il tempo è poco, i pericoli sono in agguato e Bastien potrebbe non tornare a casa vivo. Chi è davvero Bastien, cosa nasconde di così pericoloso ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Stasera, mercoledì 7 settembre 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda ladiuno, adattamento televisivo del libro “Identità al buio” di Harlan Coben che racconta la ricerca di una donna del marito misteriosamente scomparso, ricerca che porta a galla numerose verità del suo passato. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Eva ormai è sempre più vicina alla verità su suo marito Bastien e sulle motivazionisua scomparsa. Più però si avvicina alla verità, più dovrà tenersi pronta a fare i conti col passato dell’uomo che nasconde misteri e verità compromettenti. Il tempo è poco, i pericoli sono in agguato e Bastien potrebbe non tornare a casa vivo. Chi è davvero Bastien, cosa nasconde di così pericoloso ...

