"Solo se si fosse dimesso": perché De Zerbi ha detto di no al Bologna (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roberto de Zerbi, prima scelta per sostituire Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna, ha rifiutato la panchina: ecco quali sono state le motivazioni Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roberto de, prima scelta per sostituire Sinisa Mihajlovic sulla panchina del, ha rifiutato la panchina: ecco quali sono state le motivazioni

myrtamerlino : Manca solo il set di pentole e poi siamo al completo.??????? Verrebbe da ridere se non ci fosse da piangere. Se ques… - marattin : Abbiamo passato decenni a pensare che il solo problema di questo paese fosse la politica. Ci sbagliavamo, e pure di… - LaVeritaWeb : Lavoratori in piazza a Trieste contro la società finlandese che rischia di lasciare a casa 450 operai. Per il minis… - N0THINGVNEW_ : La verità è che se ci fosse stato un altro uomo al posto di H non ci sarebbero stati questi commenti da bambini del… - WilliamSavoca : @Gazzetta_it La sconfitta con onore quanti punti garantisce? Vedete, se riservaste lo stesso trattamento a tutti sa… -