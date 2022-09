Sole della coscienza. Poetica I (Di mercoledì 7 settembre 2022) Édouard Glissant rappresenta una delle voci più forti e autorevoli della cultura caraibica. Nato in Martinica e cresciuto nell’alveo della cultura francese (laureato alla Sorbona), Glissant seppe elaborare uno sguardo critico e poetico capace di superare i limiti delle tesi della negritudine che pur in gioventù sentì di dover appoggiare per offrire una visione legata al concetto di creolizzazione. Da sempre affine alle tesi di Franz Fanon di cui fu grande amico, Glissant seppe sintetizzare nel romanzo Il quarto secolo il suo pensiero, offrendo una delle vette della letteratura caraibica del Novecento. Pur amato da un intellettuale come Claudio Magris, sono poche e rare le opere a disposizione dei lettori italiani, forse frutto di una generale sfiducia e inconsapevolezza dell’editoria italiana che pure ha saputo ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 7 settembre 2022) Édouard Glissant rappresenta una delle voci più forti e autorevolicultura caraibica. Nato in Martinica e cresciuto nell’alveocultura francese (laureato alla Sorbona), Glissant seppe elaborare uno sguardo critico e poetico capace di superare i limiti delle tesinegritudine che pur in gioventù sentì di dover appoggiare per offrire una visione legata al concetto di creolizzazione. Da sempre affine alle tesi di Franz Fanon di cui fu grande amico, Glissant seppe sintetizzare nel romanzo Il quarto secolo il suo pensiero, offrendo una delle vetteletteratura caraibica del Novecento. Pur amato da un intellettuale come Claudio Magris, sono poche e rare le opere a disposizione dei lettori italiani, forse frutto di una generale sfiducia e inconsapevolezza dell’editoria italiana che pure ha saputo ...

