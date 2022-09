Simeone: “Il sogno che si avvera, mio padre lo aveva detto” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Giovanni Simeone parla ai microfoni di Prime Video al termine di Napoli-Liverpool, l’argentino ha segnato un gol all’esordio. Argentino che segna al Maradona, Simeone ha detto: “Ho realizzato un sogno, quando avevo 14 anni mi sono tatuato la coppa della Champions League sul braccio, volevo arrivare a questo livello. Volevo una possibilità, giocare e segnare è stato incredibile. Sono emozionatissimo”. Poi ha aggiunto: “Ho sentito mio padre come sempre prima della partita aveva detto che potevo segnare da subentrato. Avevo un’occasione e l’ho sfruttata. Segnare al Maradona? È una cosa bellissima, abbiamo fatto una grandissima partita. Tutta la squadra ha fatto bene. Godiamoci questa vittoria “. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Giovanniparla ai microfoni di Prime Video al termine di Napoli-Liverpool, l’argentino ha segnato un gol all’esordio. Argentino che segna al Maradona,ha: “Ho realizzato un, quando avevo 14 anni mi sono tatuato la coppa della Champions League sul braccio, volevo arrivare a questo livello. Volevo una possibilità, giocare e segnare è stato incredibile. Sono emozionatissimo”. Poi ha aggiunto: “Ho sentito miocome sempre prima della partitache potevo segnare da subentrato. Avevo un’occasione e l’ho sfruttata. Segnare al Maradona? È una cosa bellissima, abbiamo fatto una grandissima partita. Tutta la squadra ha fatto bene. Godiamoci questa vittoria “. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

fanpage : La favola del Cholito Simeone: segna al debutto in Champions dopo appena 3 minuti in Napoli-Liverpool e scoppia in… - PrimeVideoIT : MA COSA STA SUCCEDENDO A NAPOLI?! MIO DIOOOOOOOOO IL CHOLITOOOOO SEGNA ALL'ESORDIO DOPO 3 MINUTI! CHE SOGNO ?… - fanpage : Primo tempo da sogno del Napoli contro il Liverpool. Gli azzurri sono avanti 3 a 0 con le reti di Zielinski, Anguis… - MLCJ_ : RT @_carlo22_: Tra il ritorno del Pocho, Dries sugli spalti con la maglia di Maradona, la vittoria contro il Liverpool per 4-1 con goal all… - _carlo22_ : Tra il ritorno del Pocho, Dries sugli spalti con la maglia di Maradona, la vittoria contro il Liverpool per 4-1 con… -