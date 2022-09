Siccità, in Europa è la peggiore degli ultimi 500 anni (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’Europa e l’Italia con essa, ha vissuto quest’estate la peggiore Siccità degli ultimi 500 anni. Lo indicano i dati del Programma europeo di osservazione della Terra: Copernicus, gestito dalla Commissione Ue e dall’Agenzia spaziale europea. Le immagini registrate dal satellite Sentinel 2 indicano che, tra il primo luglio e il 31 agosto, vaste regioni sono passate da un verde acceso a un marrone arido a causa della Siccità. I danni più gravi sono ben visibili nel sud-est della Gran Bretagna, in Francia settentrionale e in Germania. Ma anche in Polonia ed Europa orientale. I dati dell’Osservatorio Globale sulla Siccità (Global Drought Observatory) indicano che il 47% dell’Europa ad agosto si trovava in ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’e l’Italia con essa, ha vissuto quest’estate la500. Lo indicano i dati del Programma europeo di osservazione della Terra: Copernicus, gestito dalla Commissione Ue e dall’Agenzia spaziale europea. Le immagini registrate dal satellite Sentinel 2 indicano che, tra il primo luglio e il 31 agosto, vaste regioni sono passate da un verde acceso a un marrone arido a causa della. I dpiù gravi sono ben visibili nel sud-est della Gran Bretagna, in Francia settentrionale e in Germania. Ma anche in Polonia edorientale. I dati dell’Osservatorio Globale sulla(Global Drought Observatory) indicano che il 47% dell’ad agosto si trovava in ...

