"Siamo al terzo figlio". Bimbo in arrivo per la splendida coppia vip: "Sì a famiglia numerosa" (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gioia indescrivibile per il cantante Adam Levine, che sarà papà per la terza volta. La notizia dovrà essere confermata nelle prossime ore dai diretti interessati, ma la si può dare praticamente con certezza. La moglie, anche lei molto famosa, è infatti in dolce attesa e dunque darà alla luce un nuovo meraviglioso bebè. Il sito Fanpage ha ricordato che a Entertainment Tonight, lei aveva rivelato nel 2021: "Sapevamo dall'inizio di volere almeno due figli, in realtà ne vorrei cinque. Sai cosa? Mai dire mai. Noi desideriamo una famiglia numerosa, chi lo sa". Poi aveva aggiunto: "Lasciamo tutto nelle mani del destino. Quello che sarà, sarà. Non ci poniamo limiti da questo punto di vista". E Adam Levine, insieme alla sua coniuge, sta per esaudire il nuovo sogno visto che sarà papà per la terza volta. Inoltre, le dichiarazioni della donna di cui vi abbiamo ...

