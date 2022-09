Siamo al paradosso… di Polito. Bestiario elettorale senza freni (Di mercoledì 7 settembre 2022) Insieme per il Futuro (il partitino di Luigi Di Maio) perde pezzi prima di iniziare. Divergenze politiche? Figurarsi. Si tratta di posizioni non buone in lista. Il deputato Antonio Lombardo lascia il gruppo di Di Maio per confluire nel gruppo misto. Avrebbe contribuito alla scelta di lasciare il partito la sua candidatura sfavorevole nel quarto posto del Proporzionale Camera Sicilia 2-P02. Pensava che fosse il suo, di futuro. REDDITO senza CITTADINANZA Scrive Matteo Renzi, leader di Italia Viva: “Il reddito di cittadinanza raccontato ai ragazzi. La destra difende il reddito che ha votato con Salvini, la sinistra difende il reddito che ha votato con Di Maio, i 5S difendono il reddito che hanno votato con Conte. Gli unici seri su questo Siamo noi #ItaliaSulSerio #Calenda”. Ma davvero? Per niente. Anche Italia viva ha votato misure a favore del reddito ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Insieme per il Futuro (il partitino di Luigi Di Maio) perde pezzi prima di iniziare. Divergenze politiche? Figurarsi. Si tratta di posizioni non buone in lista. Il deputato Antonio Lombardo lascia il gruppo di Di Maio per confluire nel gruppo misto. Avrebbe contribuito alla scelta di lasciare il partito la sua candidatura sfavorevole nel quarto posto del Proporzionale Camera Sicilia 2-P02. Pensava che fosse il suo, di futuro. REDDITOCITTADINANZA Scrive Matteo Renzi, leader di Italia Viva: “Il reddito di cittadinanza raccontato ai ragazzi. La destra difende il reddito che ha votato con Salvini, la sinistra difende il reddito che ha votato con Di Maio, i 5S difendono il reddito che hanno votato con Conte. Gli unici seri su questonoi #ItaliaSulSerio #Calenda”. Ma davvero? Per niente. Anche Italia viva ha votato misure a favore del reddito ...

PoldoSbaffini : Siamo alla fase battutine e pseudoragionamenti per paradosso sulle sanzioni. E giù risate. Un confronto semiserio n… - FranceBone81 : @MadameA02 ???? gli antifascisti che sbandierano l’arcobaleno e poi vogliono abolire l’obiezione di coscienza!siamo a… - ettoremaria : RT @giovannidalloli: 'Siamo al paradosso: Meloni vuole vincere, ma dovendo ‘convincere’, non vuole ‘stravincere’.' Ottima sintesi di @etto… - giovannidalloli : 'Siamo al paradosso: Meloni vuole vincere, ma dovendo ‘convincere’, non vuole ‘stravincere’.' Ottima sintesi di… - Luigi20136061 : @ToscanoFabiana Rimango allibito a leggere queste cose. Sai mica indicarmi dove è scritto nelle miliardi di pagine… -

"In pensione con Quota 40, annulliamo multe ai non vaccinati e le sanzioni alla Russia. Meloni Sbaglia sul Reddito": l'intervista a ... Ma anche gestione di un debito che oggi è un grosso problema proprio perché siamo nella moneta ... Per paradosso, potremmo trovarci nella condizione di affrontare uno smantellamento esterno della moneta ... Anniversario Una capacità che da soli non siamo capaci di generare, possiamo soltanto continuare a domandarla e ... "Questo è il paradosso dell'amore fra l'uomo e la donna: due infiniti si incontrano con due limiti;... Ma anche gestione di un debito che oggi è un grosso problema proprio perchénella moneta ... Per, potremmo trovarci nella condizione di affrontare uno smantellamento esterno della moneta ...Una capacità che da soli noncapaci di generare, possiamo soltanto continuare a domandarla e ... "Questo è ildell'amore fra l'uomo e la donna: due infiniti si incontrano con due limiti;...