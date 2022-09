Sia che consideriate quella del pizzaiolo un'arte, sia che siate convinti che la pizza sia solo un piatto veloce non potete perdere la serie Netflix. Ci trovate anche Gabriele Bonci... (Di mercoledì 7 settembre 2022) “La pizza non è solo salsa di pomodoro e formaggio. La pizza è un’arte”. Se siete d’accordo con questa affermazione, siete gli spettatori ideali della nuova edizione di Chef’s Table: pizza. La docu-serie Netflix sulla gastronomia e i suoi protagonisti, infatti, dedica all’arte della pizza la sua settima stagione, che è la sua seconda monotematica dopo quella sulla pasticceria. Se, invece, siete tra coloro per cui la pizza è sinonimo di piatto a cui ricorrere quando il tempo è poco e siete convinti che tutti siano in grado di sfornane una, le sei puntate di Chef’s Table: pizza, disponibili sulla piattaforma streaming da mercoledì 7 settembre, potrebbero ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Lanon èsalsa di pomodoro e formaggio. Laè un’”. Se siete d’accordo con questa affermazione, siete gli spettatori ideali della nuova edizione di Chef’s Table:. La docu-sulla gastronomia e i suoi protagonisti, infatti, dedica all’dellala sua settima stagione, che è la sua seconda monotematica doposulla pasticceria. Se, invece, siete tra coloro per cui laè sinonimo dia cui ricorrere quando il tempo è poco e sieteche tutti siano in grado di sfornane una, le sei puntate di Chef’s Table:, disponibili sulla piattaforma streaming da mercoledì 7 settembre, potrebbero ...

