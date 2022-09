Si chiude la parabola Mihajlovic a Bologna | esonerato dopo tre anni e mezzo

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Il ritorno al Dall'Ara, l'amore della tifoseria durante la malattia e l'addiole offese sui social. C'è di tutto nella storia tra Sinisae il, unache si è chiusa oggi ufficialmentetre. Una notizia che era comunque nell'aria da qualche giorno, almeno da ieri quandoun summit a Casteldebole della dirigenza capitanato dal presidente Joey Saputo, la decisione era stata già presa. Inutile il confronto successivo andato in scena a Roma al quale hanno partecipato l'ad Claudio Fenucci e il ds Marco Di Vaio.non è più l'allenatore del, decisivo l'ennesimo pareggio in casa dello Spezia che di fatto ha spazientito il patron rossoblu, già volato in Canada ...

... sembra che l'Italia stia già percorrendo unadiscendente che potremmo descrivere ... nello scenario migliore, si viene assorbiti dai colossi più grandi; oppure, in quello peggiore, si......sottotesto sui fantasmi dell'infanzia viene soppiantato dall'ansia agiografica di ricostruire l'interadei Sex Pistols, non senza semplificazioni o amnesie: il cerchio insomma non si... Troppo Cantello per il Don Bosco: la prima di Coppa si chiude 4-0 I neretini macinano bel gioco e si impongono con una goleada ai danni della compagine campana. Domenica trasferta a Matera ...Milik sblocca e illude, pareggia Kouame poi un super Perin para il rigore a Jovic e nel finale salva in tuffo sulla parabola di Amrabat. I bianconeri partono bene, ma poi calano nella ripresa schiacci ...