Shiseido spegne 150 candeline al Festival del Cinema di Venezia

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Life&People.it, l’azienda cosmetica più longeva del mondo ha scelto la splendida cornice diper festeggiare 150 anni al servizio della bellezza e dell’impegno verso la cura del proprio corpo e della propria pelle. Al Lido, che in questi giorni sta ospitando la celeberrima Mostra Internazionale del, la casa nipponica si sente a casa, in quanto perfetta sintesi tra meraviglia e cura nei dettagli. Ripercorriamo la storia del brand, da sempre in prima linea per una ricerca del benessere puntuale, ragionata e sostenibile. La fusione tra oriente e occident alla base della la storia del brand Tutto nasce nel1872 quando, Arinobu Fukuhara, figlio di un medico specializzato nella tradizionale erboristeria giapponese, fonda la prima farmacia in stile occidentale a Ginza, celeberrimo quartiere ...