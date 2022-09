Senato, slitta ancora il decreto Aiuti bis. M5s chiede di votare le modifiche al Superbonus. Fonti di governo: “Così bloccano i sostegni” (Di mercoledì 7 settembre 2022) slitta ancora l’arrivo in Aula al Senato del decreto Aiuti bis. Il provvedimento, stando a quanto stabilito dalla capigruppo, sarà esaminato martedì 13 settembre alle 12 con tutti gli emendamenti che sono oltre 400. Questo a meno di un accordo a cui si potrebbe raggiungere nei prossimi giorni. Dal governo è arrivata la proposta di ritirare le richieste di modifica, ma per il M5s è necessario intervenire sulle modifiche al Superbonus e sul docente esperto. A loro si aggiungono anche i Senatori di Alternativa c’è. Fonti dell’esecutivo hanno commentato: “A causa di questo atteggiamento si rischia di bloccare gli Aiuti a famiglie e imprese”. I componenti M5s delle commissioni Bilancio e Finanze del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022)l’arrivo in Aula aldelbis. Il provvedimento, stando a quanto stabilito dalla capigruppo, sarà esaminato martedì 13 settembre alle 12 con tutti gli emendamenti che sono oltre 400. Questo a meno di un accordo a cui si potrebbe raggiungere nei prossimi giorni. Dalè arrivata la proposta di ritirare le richieste di modifica, ma per il M5s è necessario intervenire sulleale sul docente esperto. A loro si aggiungono anche iri di Alternativa c’è.dell’esecutivo hanno commentato: “A causa di questo atteggiamento si rischia di bloccare glia famiglie e imprese”. I componenti M5s delle commissioni Bilancio e Finanze del ...

