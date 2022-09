Selvaggia Lucarelli su Chiara Ferragni e il video del figlio Leone ripreso dalle telecamere di sicurezza | “Persa la lucidità Bambini che non sanno quanti adulti li spiano”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 settembre 2022)attacca. Non è la prima volta che accade e non lo è nemmeno riguardo alla tematica che la giornalista pone in un post sulla sua pagina Instagram: l’uso deisui social network. Un argomento del qualesi è occupata e si occupa: “In questi giorni si sta parlando molto di questocheha postato sulla sua pagina, proprio mentre si stava affrontando una discussione molto seria sull’utilizzo deisui social (sulla mia pagina e non solo). Ilconsiste in una ripresa delledinella camera di suo. Il bambino dice cose tenere, ...