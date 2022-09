Sei stati del Golfo Persico hanno minacciato azioni legali contro Netflix se la piattaforma non smetterà di trasmettere contenuti che «contraddicono i valori islamici» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il Consiglio di Cooperazione del Golfo – organizzazione di paesi del Golfo Persico che ha sede in Arabia Saudita e che comprende anche Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar ed Emirati Arabi Uniti – ha formalmente minacciato la popolare piattaforma di streaming Leggi su ilpost (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il Consiglio di Cooperazione del– organizzazione di paesi delche ha sede in Arabia Saudita e che comprende anche Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar ed Emirati Arabi Uniti – ha formalmentela popolaredi streaming

boni_castellane : Ma che vantaggi ha avuto Cingolani dall'aver detto per sei mesi che non ci sarebbero stati problemi? Si tratta semp… - ZioDedeRulez : RT @ilpost: Sei stati del Golfo Persico hanno minacciato azioni legali contro Netflix se la piattaforma non smetterà di trasmettere contenu… - yuna_hikari : RT @ilpost: Sei stati del Golfo Persico hanno minacciato azioni legali contro Netflix se la piattaforma non smetterà di trasmettere contenu… - CherryNpl : Lo sapevi che nei primi sei mesi dell'anno sono stati iscritti nei #tribunali italiani 3957 nuovi fallimenti? Quest… - ilpost : Sei stati del Golfo Persico hanno minacciato azioni legali contro Netflix se la piattaforma non smetterà di trasmet… -