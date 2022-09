Secca la replica di von der Leyen | ' Dalla Russia solo ricatti' E venerdì il varo del piano

Dire

- 'Non bisogna ascoltare Putin - ha detto la presidente della Commissione. Venerdì il varo dell'atteso 'price cap' e un piano per ridurre i consumi. Probabile iniziativa su extraprofitti sui prodotti ...... Indigenous and Person of Color) e dichiara di non apprezzare Bach perché era misogino al che lei lo umilia con una: "Il narcisismo delle vostre piccole differenze porta al più noioso ... Elezioni, hacker ai partiti: "Rischio Cambridge Analytica", ma secondo l'esperto è 'distorsione' "Non bisogna ascoltare Putin - ha detto la presidente della Commissione. Venerdì il varo dell'atteso "price cap" e un piano per ridurre i consumi. Probabile iniziativa su extraprofitti sui prodotti en ...L'attacco del presidente di regione: "Deve far dimenticare alle imprese e alle famiglie di aver fatto cadere il governo nel momento in cui le bollette sono alle stelle e la speculazione si mangia i ri ...