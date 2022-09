"Scusa, ma perché dici così?". Il clamoroso sfogo di Danilo dopo Juve-Psg, sbotta in tv (Di mercoledì 7 settembre 2022) dopo la sconfitta della Juventus con il Paris St Germain, c'è stato spazio anche per un po' di nervosismo in sala stampa. Protagonista di uno scontro molto acceso con un giornalista è stato Danilo, difensore bianconero che ha rifiutato di sposare l'idea di una Juventus con la bandiera bianca in mano dopo la prima sconfitta all'esordio in questa stagione di Champions. Danilo ci va giù duro e risponde per le rime: "perché doveva essere una gara facile per il PSG? Non capisco la domanda. Ogni giorno lavoriamo per andare a vincere ovunque. A Firenze non ci siamo comportati bene, ma oggi abbiamo dato una grande risposta dimostrando orgoglio, carattere e qualità, eccezion fatta per i primi venti minuti. Già a partire dalla prossima partita dobbiamo aggredire ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022)la sconfitta dellantus con il Paris St Germain, c'è stato spazio anche per un po' di nervosismo in sala stampa. Protagonista di uno scontro molto acceso con un giornalista è stato, difensore bianconero che ha rifiutato di sposare l'idea di unantus con la bandiera bianca in manola prima sconfitta all'esordio in questa stagione di Champions.ci va giù duro e risponde per le rime: "doveva essere una gara facile per il PSG? Non capisco la domanda. Ogni giorno lavoriamo per andare a vincere ovunque. A Firenze non ci siamo comportati bene, ma oggi abbiamo dato una grande risposta dimostrando orgoglio, carattere e qualità, eccezion fatta per i primi venti minuti. Già a partire dalla prossima partita dobbiamo aggredire ...

