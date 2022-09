SCOSSONE CHELSEA | SALTA LA PANCHINA DI TUCHEL

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Sorpresa in Premier League: Thomasnon sarà più l’allenatore del. Alla base della scelta, i deludenti risultati maturati in questa prima parte di stagione, ultimo fra tutti, la sconfitta arrivata nella prima partita di Champions League in casa della Dinamo Zagabria, sulla carta un avversario morbido per una formazione che ambisce alla vittoria finale. Proprio la Coppa dalle Grandi Orecchie è stato il trionfo più importante conquistato dall’allenatore tedesco alla guida del, arrivato due stagioni fa nella finale tutta british contro il Manchester City di Guardiola.Il bonus per la vittoria della massima competizione europea si è esaurito, complice sicuramente il cambio di proprietà degli inglesi, con Abramovich che ha ceduto i Blues alla cordata guidata da Boehly poco più di cento giorni fa. Il nuovo presidente del ...

toMMilanello : Aspettando #SalisburgoMilan, arriva il primo inatteso scossone nel girone dei rossoneri: a Zagabria il #Chelsea cad… -

Goal.com

Tra un anno infatti la Serie A potrebbe subire un altroe ci sono in particolare tre ... tre attaccanti pronti a scuotere la Serie ADopo i rumors relativi alalla fine il Milan è ...... ha provato a vestire la maglia del Bayern così come quelle dele dell'Atletico Madrid. Ha ... A quel punto cadrebbe totalmente anche il discorso sull'esperienza che già subirebbe uno... Scossone al Chelsea: è ufficiale l'esonero di Thomas Tuchel (La Stampa) Scossone in Inghilterra: Thomas Tuchel non è più l’allenatore del Chelsea. Fatale per il tecnico la sconfitta di ieri contro la Dinamo Zagabria, oltre che un inizio traballante in Premier ...Dopo la sconfitta all'esordio in Champions sul campo della Dinamo Zagarbia, i Blues hanno ufficializzato l'esonero del tecnico tedesco.