Scanzi sbeffeggia Calhanoglu | “Vederlo rosicare mi fa godere e lo ringrazio per… Il derby gli ha fatto male perché erano convinti di…”

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Sono passati quattro giorni dalla vittoria del Milan sull’Inter nel derby meneghino, ma il giornalista e scrittore Andreaintervenuto oggi a “Radio Rossonera“, perre il grande ex, ovvero il centrocampista turco Hakan. Di seguito ecco le sue parole a riguardo: “Sentire le sue parole è stato meraviglioso, ho provato un certo godimento. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Milan Inter, si respira aria di derby Conferenza Stampa di Antonio Conte in vista del derby Milan Inter derby per lo scudetto? Inter qualificata grazie a Eriksen, è semifinale di Coppa Primato Inter in classifica in attesa del derby Lotta scudetto a tre? Intanto l’Inter è in fuga