Sarri: «L’attacco agli arbitri? Lo rifarei tutta la vita. C’è lavoro per il mio avvocato» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Domani sera la Lazio esordisce in Europa League in casa col Feyenoord. Oggi c’è stata la conferenza stampa di Maurizio Sarri che è tornato sulla polemica arbitrale di cui è stato protagonista dopo la sconfitta interna col Napoli. “Lo rifarei tutta la vita, avrà del lavoro il mio avvocato. Quello che è successo in queste partite lo hanno visto tutti, io come responsabile ho l’obbligo di difendere i miei giocatori, la società e il popolo laziale. Però parliamo di Europa, meglio cambiare argomento”. Della condizione fisica della Lazio, ha detto: “Non sono preoccupato, i dati fisici sono di altissimo livello, superiori all’anno scorso quando correvamo quasi più di tutti in Serie A. L’intensità e la corsa erano di qualità. Ora abbiamo medie superiori, stiamo migliorando anche per ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 settembre 2022) Domani sera la Lazio esordisce in Europa League in casa col Feyenoord. Oggi c’è stata la conferenza stampa di Maurizioche è tornato sulla polemica arbitrale di cui è stato protagonista dopo la sconfitta interna col Napoli. “Lola, avrà delil mio. Quello che è successo in queste partite lo hanno visto tutti, io come responsabile ho l’obbligo di difendere i miei giocatori, la società e il popolo laziale. Però parliamo di Europa, meglio cambiare argomento”. Della condizione fisica della Lazio, ha detto: “Non sono preoccupato, i dati fisici sono di altissimo livello, superiori all’anno scorso quando correvamo quasi più di tutti in Serie A. L’intensità e la corsa erano di qualità. Ora abbiamo medie superiori, stiamo migliorando anche per ...

