Sanzioni Russia, Putin: "Minacciano economia globale" (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato i paesi occidentali di condurre politiche che "minano le fondamenta del sistema economico globale" nel quadro caratterizzato dalle Sanzioni adottate nei confronti di Mosca. Il numero 1 del Cremlino, come riferiscono i media russi, sostiene che "l'inflazione in Russia è in calo, mentre è in aumento nei paesi occidentali". Intanto, Putin si prepara ad aprire un nuovo fronte economico: dopo il gas, il grano. Il presidente russo ha annunciato l'intenzione di discutere con il leader turco Recep Tayyip Erdogan la possibilità di limitare l'esportazione di grano e cibo dall'Ucraina all'Europa, "poiché non viene inviato ai paesi più poveri che ne hanno bisogno". "Abbiamo fatto di tutto per garantire che il grano ucraino venisse esportato

