Sanzioni alla Russia, Putin: "Sono una minaccia per il mondo intero" (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le Sanzioni occidentali nei confronti della Russia Sono "una minaccia al mondo intero". Queste le parole del presidente della Federazione russa Vladimir Putin, durante il suo discorso all'Eastern Economic Forum a Vladivistok. "La pandemia è stata rimpiazzata da nuove sfide globali che pongono una sfida al mondo intero. Mi riferisco alla frenesia delle Sanzioni occidentali, agli L'articolo proviene da Inews24.it.

