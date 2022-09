Santa Marinella ricorda i morti del bombardamento del 43 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Santa Marinella – L’otto settembre di 79 anni fa, gli alleati nell’opera di Liberazione dalla dittatura nazifascista, poche ore prima della dichiarazione dell’armistizio, bombardarono anche Santa Marinella che ha così dovuto contare 11 vittime fra la popolazione civile, donne e uomini condannati a morte senza processo per i crimini del loro stato, vittime di una guerra in cui il nostro paese venne trascinato dalla criminale politica aggressiva perpretata dal regime fascista alleato alla germania hitleriana. Quella sera alcuni aerei da bombardamento alleati, colpirono la zona Pirgus e sappiamo, dall’articolo di cronaca del corriere della sera del giorno 9, che il bilancio delle vittime, “in rapporto ai villegianti che ancora affollavano l’amenissimo luogo” non fu eccessivamente elevato. Fra i deceduti ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 7 settembre 2022)– L’otto settembre di 79 anni fa, gli alleati nell’opera di Liberazione dalla dittatura nazifascista, poche ore prima della dichiarazione dell’armistizio, bombardarono ancheche ha così dovuto contare 11 vittime fra la popolazione civile, donne e uomini condannati a morte senza processo per i crimini del loro stato, vittime di una guerra in cui il nostro paese venne trascinato dalla criminale politica aggressiva perpretata dal regime fascista alleato alla germania hitleriana. Quella sera alcuni aerei daalleati, colpirono la zona Pirgus e sappiamo, dall’articolo di cronaca del corriere della sera del giorno 9, che il bilancio delle vittime, “in rapporto ai villegianti che ancora affollavano l’amenissimo luogo” non fu eccessivamente elevato. Fra i deceduti ...

lacittanews : L’otto settembre di 79 anni fa, gli alleati nell’opera di Liberazione dalla dittatura nazifascista, poche ore prima… - Terzobinarioit : La Abbatiello: 'Lavori fermi per le case popolari di via Elcetina a Santa Marinella' - lacittanews : L’evento a Largo Innocenzo XI ha richiamato tanti bambini Concluso con successo l’evento ‘Cantafiaba, le fiabe di P… - scioccobasitah : @Tananai5 domani a Santa Marinella ci canti anche Paglie e la tua parte di essere me vero? - Terzobinarioit : Santa Marinella ricorda i morti del bombardamento del 1943 -

A Santa Marinella grande successo con 'Cantafiaba, le fiabe di Piripò' L'evento a Largo Innocenzo XI ha richiamato tanti bambini Concluso con successo l'evento 'Cantafiaba, le fiabe di Piripò' ospitato a Largo Innocenzo XI a Santa Marinella che ha contato la presenza partecipata di oltre 70 bambini e le loro famiglie. Un mix di storie fiabesche rivisitate sono state raccontate ed interpretate dagli attori della compagnia ... Santa Marinella ricorda i morti del bombardamento del 1943 L'otto settembre di 79 anni fa, gli alleati nell'opera di Liberazione dalla dittatura nazifascista, poche ore prima della dichiarazione dell'armistizio, bombardarono anche Santa Marinella che ha così dovuto contare 11 vittime fra la popolazione civile, donne e uomini condannati a morte senza processo per i crimini del loro stato, vittime di una guerra in cui il nostro ... BaraondaNews A Santa Marinella grande successo con “Cantafiaba, le fiabe di Piripò” L’evento a Largo Innocenzo XI ha richiamato tanti bambini Concluso con successo l’evento ‘Cantafiaba, le fiabe di Piripò’ ospitato a Largo Innocenzo XI a Santa Marinella che ha contato la presenza par ... Santa Marinella ricorda i morti del bombardamento del 1943 L’otto settembre di 79 anni fa, gli alleati nell’opera di Liberazione dalla dittatura nazifascista, poche ore prima della dichiarazione dell’armistizio, bombardarono anche Santa Marinella che ha così ... L'evento a Largo Innocenzo XI ha richiamato tanti bambini Concluso con successo l'evento 'Cantafiaba, le fiabe di Piripò' ospitato a Largo Innocenzo XI ache ha contato la presenza partecipata di oltre 70 bambini e le loro famiglie. Un mix di storie fiabesche rivisitate sono state raccontate ed interpretate dagli attori della compagnia ...L'otto settembre di 79 anni fa, gli alleati nell'opera di Liberazione dalla dittatura nazifascista, poche ore prima della dichiarazione dell'armistizio, bombardarono ancheche ha così dovuto contare 11 vittime fra la popolazione civile, donne e uomini condannati a morte senza processo per i crimini del loro stato, vittime di una guerra in cui il nostro ... Santa Marinella, il comitato per l'emergenza abitativa chiede un incontro L’evento a Largo Innocenzo XI ha richiamato tanti bambini Concluso con successo l’evento ‘Cantafiaba, le fiabe di Piripò’ ospitato a Largo Innocenzo XI a Santa Marinella che ha contato la presenza par ...L’otto settembre di 79 anni fa, gli alleati nell’opera di Liberazione dalla dittatura nazifascista, poche ore prima della dichiarazione dell’armistizio, bombardarono anche Santa Marinella che ha così ...