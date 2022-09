“Santa Guerra”, trailer e trama del film in anteprima a Venezia79 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Santa Guerra, esordio al lungometraggio di Samantha Casella, è stato presentato con un estratto in anteprima internazionale il 7 settembre alle ore 15.00 presso lo Spazio Ente dello Spettacolo (Hotel Excelsior – Lido di Venezia) alla presenza della regista, del cast e del produttore Antonio Micciulli. Santa Guerra, trama del film tutto al femminile in anteprima a Venezia79 Santa Guerra è una storia intima ed introspettiva che vede come protagonista una donna che precipita in un luogo senza tempo, dove il suo subconscio cerca di elaborare il trauma che la schiaccia. Un’antica chiave di ferro custodita dentro una scatola, rappresenta un portale che la fa precipitare in un luogo senza tempo, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022), esordio al lungometraggio di Samantha Casella, è stato presentato con un estratto ininternazionale il 7 settembre alle ore 15.00 presso lo Spazio Ente dello Spettacolo (Hotel Excelsior – Lido di Venezia) alla presenza della regista, del cast e del produttore Antonio Micciulli.deltutto al femminile inè una storia intima ed introspettiva che vede come protagonista una donna che precipita in un luogo senza tempo, dove il suo subconscio cerca di elaborare il trauma che la schiaccia. Un’antica chiave di ferro custodita dentro una scatola, rappresenta un portale che la fa precipitare in un luogo senza tempo, ...

