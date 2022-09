Sanità – Il Nursing Up denuncia: “Infermiere aggredite e molestate sul luogo di lavoro: continua ad accadere!” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Quante Infermiere, quante nostre professioniste, quante donne, soprattutto madri e mogli, ogni giorno subiscono violenze fisiche e psicologiche nei pronto soccorsi e all’interno dei reparti degli ospedali italiani? Quanti episodi finiscono nel dimenticatoio, come spesso accade anche nella vita, per paura di essere denunciati?”. Il presidente del Nursing Up: “Dati alla mano siamo già nel pieno di una situazione a dir poco allarmante” E’ quanto afferma, e rivela, Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up il quale, spiega che “Si tratta di una serie di quesiti dai contenuti drammatici, che abbiamo oggi il dovere di porci: dati alla mano siamo già nel pieno di una situazione a dir poco allarmante, in relazione alla quale la nostra classe politica, in pieno clima di campagna elettorale, dovrebbe, seduta stante, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Quante, quante nostre professioniste, quante donne, soprattutto madri e mogli, ogni giorno subiscono violenze fisiche e psicologiche nei pronto soccorsi e all’interno dei reparti degli ospedali italiani? Quanti episodi finiscono nel dimenticatoio, come spesso accade anche nella vita, per paura di essereti?”. Il presidente delUp: “Dati alla mano siamo già nel pieno di una situazione a dir poco allarmante” E’ quanto afferma, e rivela, Antonio De Palma, Presidente Nazionale delUp il quale, spiega che “Si tratta di una serie di quesiti dai contenuti drammatici, che abbiamo oggi il dovere di porci: dati alla mano siamo già nel pieno di una situazione a dir poco allarmante, in relazione alla quale la nostra classe politica, in pieno clima di campagna elettorale, dovrebbe, seduta stante, ...

italiaserait : Sanità – Il Nursing Up denuncia: “Infermiere aggredite e molestate sul luogo di lavoro: continua ad accadere!” - nursing_uniud : RT @uniud: ?? Sense of Science: #sanità, #ricercascientifica e #innovazione a Uniud Un convegno per discutere sugli sviluppi della ricerca… - LavoroLazio_com : Sanità, De Palma (Nursing Up): 'Infermiere aggredite e molestate sul luogo di lavoro: continua ad accadere' 'Quant… - NurseTimes : RT @MassimoRandolfi: Infermiere aggredite e molestate sul lavoro, De Palma (Nursing Up): “Fenomeno drammatico, spesso sommerso” https://t.c… - infooggi : Sanità, Nursing Up De Palma: «Infermiere aggredite e molestate sul luogo di lavoro: continua ad accadere!» | InfoOg… -