San Siro, Conte (M5S): «No a speculazioni edilizie» (Di mercoledì 7 settembre 2022) "Non siamo pregiudizialmente contrari a un progetto di rigenerazione del vecchio stadio ma non consentiamo che attraverso un progetto di rinnovamento di uno stadio ci possano essere interessi completamente diversi di speculazione edilizia". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine di un incontro con i cittadini del quartiere Baggio, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

