(Di mercoledì 7 settembre 2022) Unsi è verificato in unanell’hinterland di Milano, a San. Una densa colonna di fumo nero è visibile anche a chilometri di distanza e i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere il rogo

Radio1Rai : ?? A San Giuliano Milanese un'alta colonna di fumo si è alzata dal fabbricato della #Tomolpack e si sta estendendo a… - repubblica : Incendio alla Nitrolchimica a San Giuliano Milanese: ci sono feriti. Dall'azienda colonna di fumo nero: 'Chiudete t… - Agenzia_Ansa : Maxi-incendio in una azienda petrolchimica a San Giuliano Milanese, nell'hinterland del capoluogo #ANSA - ItaliaNotizie24 : San Giuliano Milanese, Maxi incendio in azienda chimica. Alcuni feriti - alexarmuzzi : RT @RaiNews: Le immagini da vicino dell'incendio all'azienda petrolchimica a San Giuliano Milanese. L'enorme rogo è partito dalla Tomolpack… -

... azienda che si occupa del recupero di solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi in via Monferrato, zona industriale diMilanese , nella zona Sud di Milano. Impressionante la ...Un vasto incendio si è verificato questa mattina nel comune diMilanese, zona sud di Milano . Le fiamme, altissime, sono divampate in particolare dalla zona industriale della cittadina, in quel di via Monferrato, presso la Tomolpack , azienda che si ...Resta alta la colonna di fumo, visibile a decine di chilometri di distanza, causata dall'incendio divampato nell'area industriale di San Giuliano Milanese (Milano). Arpa Lombardia, l'Agenzia regionale ...SAN GIULIANO MILANESE – Un vasto incendio sta interessando da questa mattina la zona industriale di San Giuliano Milanese con un’alta colonna di fumo che si è alzata al cielo: interessata dal ...