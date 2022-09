San Giuliano, incendio sotto controllo alla Nitrolchimica, i Vigili del Fuoco presidiano ancora il sito a causa della presenza di alcuni focolai (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’Arpa, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente fa sapere che Il campionatore ad alto volume è stato installato presso la sede del Comune di San Giuliano, in frazione Sesto Ulteriano, e il primo filtro sarà prelevato nella mattinata di domani e inviato al laboratorio per le analisi, il cui esito sarà disponibilie in cicra 72 ore Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’Arpa, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente fa sapere che Il campionatore ad alto volume è stato instto presso la sede del Comune di San, in frazione Sesto Ulteriano, e il primo filtro sarà prelevato nella mattinata di domani e inviato al laboratorio per le analisi, il cui esarà disponibilie in cicra 72 ore

Agenzia_Ansa : Maxi-incendio in una azienda petrolchimica a San Giuliano Milanese, nell'hinterland del capoluogo #ANSA - vigilidelfuoco : San Giuliano Milanese (MI), aggiornamento #incendio aziende plastica e solventi: terminata la ricognizione aerea co… - vigilidelfuoco : #Incendio San Giuliano Milanese (MI), prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l'estinzione delle fiamme, sul pos… - Brigante1959 : RT @NotizieNews2: Nitrolchimica: panico per un'esplosione, operai feriti, rischio ambientale (VIDEO) - mariali94316534 : RT @qn_giorno: #Milano #Incendio #SanGiuliano Milanese, esplosioni e fiamme in azienda chimica: evacuata l'area -