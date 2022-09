San Giuliano, incendio devasta azienda chimica: sei feriti, due gravi. Il Comune: «Chiudete le finestre» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un incendio è divampato a San Giuliano Milanese (Milano) in un'azienda chimica, la "Nitrolchimica" che si occupa del recupero dei solventi e dello smaltimento di rifiuti... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 7 settembre 2022) Unè divampato a SanMilanese (Milano) in un', la "Nitrol" che si occupa del recupero dei solventi e dello smaltimento di rifiuti...

Radio1Rai : ?? A San Giuliano Milanese un'alta colonna di fumo si è alzata dal fabbricato della #Tomolpack e si sta estendendo a… - repubblica : Incendio alla Nitrolchimica a San Giuliano Milanese: ci sono feriti. Dall'azienda colonna di fumo nero: 'Chiudete t… - Agenzia_Ansa : Maxi-incendio in una azienda petrolchimica a San Giuliano Milanese, nell'hinterland del capoluogo #ANSA - lracrr : Milano, rogo a San Giuliano: in fiamme solventi e rifiuti pericolosi. «Rischio rilevante» - via @corrieremilano - 24Trends_Italia : 1. Francesca Chillemi - 20mille+ 2. Giovanna Boda Miur - 10mille+ 3. Ludogorets-Roma - 5mille+ 4. Roccamonfina - 5m… -