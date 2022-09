Samsung Tab Active4 Pro già disponibile in Italia, dettagli e prezzo (Di mercoledì 7 settembre 2022) In questo mese di settembre 2022 sarà possibile acquistare nei negozi il nuovo tablet Android di fascia alta presentato da Samsung, ovvero il Tab Active4 Pro. Il device è dotato di un reparto tecnico minuzioso e di una scocca decisamente migliore rispetto alla concorrenza. A questo punto, andiamo a dare insieme un’occhiata a quelli che sono i suoi principali dettagli tecnici, il prezzo e il debutto in Italia. Il dispositivo presenta un display TFT LCD da 10,1 pollici e risoluzione di 1920 x 1200 pixel; sul lato del bordo destro vi sono tre pulsanti fisici con cui gestire le diverse funzioni. Il nuovo ed interessante Samsung Tab Active4 Pro è alimentato da un processore Snapdragon Qualcomm 778G, grazie al quale le prestazioni sono tutto un’altra storia. Il SoC è poi ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) In questo mese di settembre 2022 sarà possibile acquistare nei negozi il nuovo tablet Android di fascia alta presentato da, ovvero il TabPro. Il device è dotato di un reparto tecnico minuzioso e di una scocca decisamente migliore rispetto alla concorrenza. A questo punto, andiamo a dare insieme un’occhiata a quelli che sono i suoi principalitecnici, ile il debutto in. Il dispositivo presenta un display TFT LCD da 10,1 pollici e risoluzione di 1920 x 1200 pixel; sul lato del bordo destro vi sono tre pulsanti fisici con cui gestire le diverse funzioni. Il nuovo ed interessanteTabPro è alimentato da un processore Snapdragon Qualcomm 778G, grazie al quale le prestazioni sono tutto un’altra storia. Il SoC è poi ...

