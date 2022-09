(Di mercoledì 7 settembre 2022) “Io non metto in piede in Russia da 4 anni, mi sembra di essere stato chiaro: condanno la Russia? Sì. Le sanzioni stanno funzionando? No”. Così Matteoa Fuori dal coro su Rete4, proseguesua opera di distinzione rispetto alla fedeltà Atlantica di Giorgia Melonicampagna elettorale per le Elezioni Politiche del prossimo 25 settembre. Il leader leghista aveva già reso plastico il proprio dissenso su sanzioni alla Russia e scostamento di bilancio al Forum Ambrosetti di Cernobbio, dove aveva parlato proprio fianco a fianco ad una imbarazzata Meloni. Tanto che il dubbio è che, al di là del posizionamento ‘di bandiera’ su posizioni sovraniste, sullo sfondo ci sia ancora quel rapporto mai smentito fra la Lega e il partito Russia Unita di Putin, una collaborazione politica ed economica messa nero su bianco a suo tempo. Le ...

GiovaQuez : Orsini: 'Non voglio entrare nella campagna elettorale ma sento il DOVERE MORALE di difendere Salvini. Siccome sono… - CarloCalenda : Direi che c’è il luminoso precedente di Calderoli e della Reggia di Monza. Il Governo risiede nella Capitale. Spost… - pfmajorino : Ha perfettamente ragione @lukacasa . #Salvini e #Meloni dovrebbero guardare il video delle torture subite dal ragaz… - __AndreaW__ : RT @Cr1st14nM3s14n0: Il ministero dell'AI proposto da Salvini. Speravo di morì prima. (Postulato: se sei d'accordo, nella tua vita non hai… - qui_finanza : Salvini nella bufera: “Ha interessi personali a Mosca”. Le rivelazioni Usa -

la Repubblica

Per i partiti impegnaticorsa al voto (mancano 18 giorni al 25 settembre) l'impossibilità di ... come Matteo, continua a chiedere miliardi a pioggia perché prevenire è meglio che curare e ......danei comizi tenuti in questi giorni a Treviso e Redipuglia. La loro stessa presenza, forse, è stata anche un deterrente contro espressioni più plastiche del malumore che covabase per ... Nel profondo Nordest Salvini chiede aiuto a Zaia: la corsa al selfie è per il Doge Il Ministro dello Sviluppo economico del Governo Draghi sarà a Termoli la mattina del 9 settembre per l’inaugurazione della sede della Lega e un incontro al Cosib prima di spostarsi a Campobasso. Il 1 ...Il segretario dem Enrico Letta alla manifestazione del Pd in piazza Santi Apostoli, chiama tutti e tutte al voto utile ...