Salute, suona la campanella per il progetto 'Nutripiatto per la scuola' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos Salute) - Arriva la nuova 'Guida Nutripiatto per la scuola', il programma Nestlé di educazione nutrizionale dedicato ad alunni e insegnanti della scuola primaria. Sviluppata insieme agli esperti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma - si legge in una nota dell'azienda - la guida, frutto di 4 anni di esperienza su Nutripiatto, può diventare una valida alleata per le attività educative, per sostenere i docenti e invogliare i bambini a prendere parte attiva nella scelta dei cibi e nella preparazione delle ricette, con suggerimenti e giochi. La Guida Nutripiatto per la scuola è quindi un agile strumento didattico che gli insegnanti possono usare con la propria classe perché fornisce ai bambini messaggi semplici che possono essere punti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - Arriva la nuova 'Guidaper la', il programma Nestlé di educazione nutrizionale dedicato ad alunni e insegnanti dellaprimaria. Sviluppata insieme agli esperti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma - si legge in una nota dell'azienda - la guida, frutto di 4 anni di esperienza su, può diventare una valida alleata per le attività educative, per sostenere i docenti e invogliare i bambini a prendere parte attiva nella scelta dei cibi e nella preparazione delle ricette, con suggerimenti e giochi. La Guidaper laè quindi un agile strumento didattico che gli insegnanti possono usare con la propria classe perché fornisce ai bambini messaggi semplici che possono essere punti di ...

