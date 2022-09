Salute, suona la campanella per il progetto ‘Nutripiatto per la scuola’ (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Arriva la nuova ‘Guida Nutripiatto per la scuola’, il programma Nestlé di educazione nutrizionale dedicato ad alunni e insegnanti della scuola primaria. Sviluppata insieme agli esperti dell’Università Campus Bio-Medico di Roma – si legge in una nota dell’azienda – la guida, frutto di 4 anni di esperienza su Nutripiatto, può diventare una valida alleata per le attività educative, per sostenere i docenti e invogliare i bambini a prendere parte attiva nella scelta dei cibi e nella preparazione delle ricette, con suggerimenti e giochi. La Guida Nutripiatto per la scuola è quindi un agile strumento didattico che gli insegnanti possono usare con la propria classe perché fornisce ai bambini messaggi semplici che possono essere punti di partenza per approfondire i temi dell’alimentazione, tramite un modello che fa del gioco una modalità di apprendimento. La ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Arriva la nuova ‘Guida Nutripiatto per la, il programma Nestlé di educazione nutrizionale dedicato ad alunni e insegnanti della scuola primaria. Sviluppata insieme agli esperti dell’Università Campus Bio-Medico di Roma – si legge in una nota dell’azienda – la guida, frutto di 4 anni di esperienza su Nutripiatto, può diventare una valida alleata per le attività educative, per sostenere i docenti e invogliare i bambini a prendere parte attiva nella scelta dei cibi e nella preparazione delle ricette, con suggerimenti e giochi. La Guida Nutripiatto per la scuola è quindi un agile strumento didattico che gli insegnanti possono usare con la propria classe perché fornisce ai bambini messaggi semplici che possono essere punti di partenza per approfondire i temi dell’alimentazione, tramite un modello che fa del gioco una modalità di apprendimento. La ...

