Salto in alto, Tamberi vince ancora: è campione della Diamond League per il secondo anno consecutivo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gianmarco Tamberi vince ancora. Nella finale di Zurigo l’atleta marchigiano, già oro olimpico ed europeo, si conferma campione della Diamond League nel Salto in alto, conquistando il diamante per il secondo anno consecutivo. Per questa ultima gara del 2022 la misura raggiunta è di nuovo di 2,34, la migliore prestazione della sua stagione. Gimbo ha battuto l’americano JuVaughn Harrison che alla prima prova lo aveva sorpassato con 2,32 alla prima prova. Il campione del Salto in alto ha festeggiato inginocchiandosi davanti sua moglie Chiara Bontempi e regalandole il bouquet di fiori del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gianmarco. Nella finale di Zurigo l’atleta marchigiano, già oro olimpico ed europeo, si confermanelin, conquistando il diamante per il. Per questa ultima gara del 2022 la misura raggiunta è di nuovo di 2,34, la migliore prestazionesua stagione. Gimbo ha battuto l’americano JuVaughn Harrison che alla prima prova lo aveva sorpassato con 2,32 alla prima prova. Ildelinha festeggiato inginocchiandosi davanti sua moglie Chiara Bontempi e regalandole il bouquet di fiori del ...

