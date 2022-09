Salisburgo-Milan 1-1 | i numeri della prima partita di Champions League

...l'allenatore che paga in maniera decisiva la sorprendente sconfitta di martedì nel debutto in Champions sul campo della Dinamo Zagabria (nello stesso girone delche ha pareggiato a). ...Né ilné ilavrebbero rubato alcunché se avessero vinto, ma avendo segnato una rete per parte, hanno pareggiato. Un po' come Jean De Lapalisse, che se non fosse morto, sarebbe ...Tempo di riflessioni in casa Milan dopo il pari di Salisburgo, bene la reazione allo svantaggio ma non bisogna accontentarsi. MilanNews scrive come l’altro risultato del girone cambia la prospettive ...Una serata speciale per esprimere vicinanza a Salman Rushdie, lunedì 12 settembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Quella organizzata all’Auditorium sarà una staffetta di solidarietà di scri ...