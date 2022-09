Salerno: al via domani la X edizione del festival FantaExpo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sarà inaugurata domattina alle ore 11 la X edizione di FantaExpo, il festival del fumetto, dell’animazione e della fantasia, in programma fino all’11 settembre al Parco dell’Irno, a Salerno. Al taglio del nastro del nastro sarà presente anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Tantissimi gli ospiti provenienti dal mondo del web, del fumetto e della musica che si preparano a dare vita a vari momenti di intrattenimento e ad interagire con il proprio pubblico. Direttamente da Twitch, Youtube, Tiktok, arriveranno Marco Merrino, che del FantaExpo è anche direttore creativo, Favij, Dario Moccia, Nick Radogna, Voghelita, Michelle Puttini, Nennella Esposito, Mr. Marra, Gianpiero Santoro, Cydonia e Chiara, Francesco Pardini, Caverna di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Sarà inaugurata domattina alle ore 11 la Xdi, ildel fumetto, dell’animazione e della fantasia, in programma fino all’11 settembre al Parco dell’Irno, a. Al taglio del nastro del nastro sarà presente anche il sindaco di, Vincenzo Napoli. Tantissimi gli ospiti provenienti dal mondo del web, del fumetto e della musica che si preparano a dare vita a vari momenti di intrattenimento e ad interagire con il proprio pubblico. Direttamente da Twitch, Youtube, Tiktok, arriveranno Marco Merrino, che delè anche direttore creativo, Favij, Dario Moccia, Nick Radogna, Voghelita, Michelle Puttini, Nennella Esposito, Mr. Marra, Gianpiero Santoro, Cydonia e Chiara, Francesco Pardini, Caverna di ...

