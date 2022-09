Russia Unita propone un referendum di annessione dei territori ucraini il 4 novembre: è la giornata dell’Unità nazionale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il partito di Putin, Russia Unita, propone un referendum di annessione dei territori ucraini il 4 novembre. Lo ha annunciato il segretario del Consiglio generale, Andrei Turchak: “Donetsk, Lugansk e molte altre città russe torneranno finalmente a casa. E il mondo russo, oggi diviso da confini formali, riacquisterà la sua integrità”. La data non è casuale: il 4 novembre la Russia celebra la giornata dell’Unità nazionale. Turchak ha fatto riferimento ai territori definendoli come “liberati“. Anche il vice capo della regione di Kherson, Kirill Stremoussov, citato dall’agenzia di stampa statale Tass, ha confermato la stessa intensione: “Siamo sicuri che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il partito di Putin,undideiil 4. Lo ha annunciato il segretario del Consiglio generale, Andrei Turchak: “Donetsk, Lugansk e molte altre città russe torneranno finalmente a casa. E il mondo russo, oggi diviso da confini formali, riacquisterà la sua integrità”. La data non è casuale: il 4lacelebra la. Turchak ha fatto riferimento aidefinendoli come “liberati“. Anche il vice capo della regione di Kherson, Kirill Stremoussov, citato dall’agenzia di stampa statale Tass, ha confermato la stessa intensione: “Siamo sicuri che ...

