“Russia Stato terrorista?”. La Casa Bianca gela Zelensky (Di mercoledì 7 settembre 2022) Doccia gelata per l’Ucraina. Dopo che Zelensky e i suoi ministri hanno chiesto per giorni alla Nato e al mondo intero di riconoscere la Russia come “Stato terrorista”, adesso la Casa Bianca risponde “picche”. A spiegarlo è Stato il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa, John Kirby. Ai giornalisti che gli chiedevano se gli Stati Uniti avrebbero mai aderito alla richiesta avanzata da Kiev, il portavoce fa sapere che “francamente, questo potrebbe minare la nostra capacità di mantenere l’Ucraina al tavolo dei negoziati”. Alzare il livello dello scontro in questo momento, insomma, sarebbe controproducente. “Quando arriveremo alla fase in cui l’Ucraina sarà al tavolo dei negoziati – ha aggiunto Kirby – vogliamo assicurarci che l’Ucraina abbia la ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 7 settembre 2022) Docciata per l’Ucraina. Dopo chee i suoi ministri hanno chiesto per giorni alla Nato e al mondo intero di riconoscere lacome “”, adesso larisponde “picche”. A spiegarlo èil portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa, John Kirby. Ai giornalisti che gli chiedevano se gli Stati Uniti avrebbero mai aderito alla richiesta avanzata da Kiev, il portavoce fa sapere che “francamente, questo potrebbe minare la nostra capacità di mantenere l’Ucraina al tavolo dei negoziati”. Alzare il livello dello scontro in questo momento, insomma, sarebbe controproducente. “Quando arriveremo alla fase in cui l’Ucraina sarà al tavolo dei negoziati – ha aggiunto Kirby – vogliamo assicurarci che l’Ucraina abbia la ...

SkyTG24 : 'È la logica di un rappresentante di uno Stato totalitario che pensa che si possa imporre a uno Stato qualcosa. Si… - sole24ore : ?? La #Cina pagherà in rubli e yuan per le forniture di #gas dalla #Russia: - GiovaQuez : Salvini di nuovo contro le sanzioni alla Russia e Berlusconi che spiega come Putin sia stato “costretto ad invadere… - RistagnoAnna : RT @kuliscioff: L'accordo tra Lega e Russia Unita, il partito di Putin, è stato tacitamente rinnovato lo scorso marzo, un mese dopo l'aggre… - vincenzomarra76 : RT @italiano967: LE AUTORITÀ UCRAINE PROTESTANO PER LE MANIFESTAZIONI IN EUROPA CONTRO DI LORO A seguito delle manifestazioni in Germania e… -