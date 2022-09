Russia: Putin 'politiche paesi occidentali minano sistema economico globale' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Mosca, 7 set. (Adnkronos) - Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato i paesi occidentali di condurre politiche che “minano le fondamenta del sistema economico globale”. Lo riferiscono i media russi. Il capo del Cremlino sostiene, inoltre, che “l'inflazione in Russia è in calo, mentre è in aumento nei paesi occidentali”. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Mosca, 7 set. (Adnkronos) - Il presidente russo Vladimirha accusato idi condurreche “le fondamenta del”. Lo riferiscono i media russi. Il capo del Cremlino sostiene, inoltre, che “l'inflazione inè in calo, mentre è in aumento nei”.

