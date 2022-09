Russia: incontro Putin-Xi la prossima settimana in Uzbekistan (Di mercoledì 7 settembre 2022) Mosca, 7 set. (Adnkronos) - E' previsto un incontro tra Xi Jinping e Vladimir Putin a margine di un summit che si terrà la prossima settimana in Uzbekistan. Lo riporta l'agenzia russa Tass che cita l'ambasciatore russo a Pechino, Andrey Denisov. L'incontro a Samarcanda, in occasione del summit dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) del 15 e 16 settembre, sarebbe il primo faccia a faccia tra i leader di Cina e Russia dall'invasione russa dell'Ucraina. I due presidenti si erano incontrati pochi giorni prima che Putin annunciasse quella che per il Cremlino è una "operazione militare speciale". Sarebbe anche il primo viaggio fuori dai territori cinesi di Xi dall'inizio della pandemia di coronavirus. "Si terrà a Samarcanda una riunione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Mosca, 7 set. (Adnkronos) - E' previsto untra Xi Jinping e Vladimira margine di un summit che si terrà lain. Lo riporta l'agenzia russa Tass che cita l'ambasciatore russo a Pechino, Andrey Denisov. L'a Samarcanda, in occasione del summit dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) del 15 e 16 settembre, sarebbe il primo faccia a faccia tra i leader di Cina edall'invasione russa dell'Ucraina. I due presidenti si erano incontrati pochi giorni prima cheannunciasse quella che per il Cremlino è una "operazione militare speciale". Sarebbe anche il primo viaggio fuori dai territori cinesi di Xi dall'inizio della pandemia di coronavirus. "Si terrà a Samarcanda una riunione ...

