Rummenigge: «La Superlega non si farà: i tifosi hanno detto di no» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Karl Heinz Rummenigge torna a parlare della Superlega: «Anche se vinceranno in tribunale non si farà: i tifosi non la vogliono» Intervistato da Suddeutsche Zeitung, Karl Heinz Rummenigge ritorna a parlare della Superlega, il progetto di creare una lega calcistica europea sul modello NBA e attualmente sostenuta solo da Real Madrid, Juventus e Barcellona. Di seguito le sue parole. «Potranno anche vincere in tribunale, ma comunque io credo che non ci sarà mai una Superlega. Il verdetto negativo della gente e dei tifosi è stato troppo netto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Karl Heinztorna a parlare della: «Anche se vinceranno in tribunale non si: inon la vogliono» Intervistato da Suddeutsche Zeitung, Karl Heinzritorna a parlare della, il progetto di creare una lega calcistica europea sul modello NBA e attualmente sostenuta solo da Real Madrid, Juventus e Barcellona. Di seguito le sue parole. «Potranno anche vincere in tribunale, ma comunque io credo che non ci sarà mai una. Il vernegativo della gente e deiè stato troppo netto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

