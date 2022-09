Rugby femminile, infortunio per Manuela Furlan, che lascerà il ritiro dell’Italia (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’Italia perde per infortunio Manuela Furlan: lo staff medico della Nazionale italiana di Rugby femminile ha eseguito nella giornata di ieri degli accertamenti specialistici che hanno portato al seguente bollettino medico, rilasciato in giornata odierna. “Manuela Furlan, uscita per infortunio al 72’ durante l’incontro Francia v Italia, giocato sabato 3 settembre allo Stade des Arboras di Nizza, ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio destro, nello specifico una lesione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale confermato da risonanza magnetica effettuato in data 6 settembre. La giocatrice lascerà il raduno della Nazionale femminile nella giornata di domani e si sottoporrà a ulteriori ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’Italia perde per: lo staff medico della Nazionale italiana diha eseguito nella giornata di ieri degli accertamenti specialistici che hanno portato al seguente bollettino medico, rilasciato in giornata odierna. “, uscita peral 72’ durante l’incontro Francia v Italia, giocato sabato 3 settembre allo Stade des Arboras di Nizza, ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio destro, nello specifico una lesione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale confermato da risonanza magnetica effettuato in data 6 settembre. La giocatriceil raduno della Nazionalenella giornata di domani e si sottoporrà a ulteriori ...

