Rosanna Cancellieri massacra Chiara Ferragni | “Non ha talenti Lanciava pomodori”

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Altro giro, altra polemica per. Ieri l’imprenditrice è stata criticata per essere andata in elicottero a fare un aperitivo su un ghiacciaio. Del caso si è occupato Alberto Matano a La Vita In Diretta e in studio tra le opinioniste c’era anche, che non ha risparmiato giudizi taglienti su Mrs Ferragnez. 04 Settembre 2022Biasi prendono un elicottero per andare a fare aperitivo su un ghiacciaio pic.twitter.com/tzRnS11t0l — Daily Drama 2022 (@dailydrama2022) September 4, 2022 ” CINEPANETTONI! “. E’ un caso la serie di foto postate su Instagram e che ritraggono l’influencersu un ghiacciaio, dove è arrivata per fare un aperitivo con altre persone. Il motivo? ...

Il Sussidiario.net

Dopo la foto sul ghiacciaio, raggiunto in elicottero con gli amici per un aperitivo a base di champagne, l'influencer diventa il bersaglio polemico diche a La Vita in Diretta non ...Durissimo attacco dia La Vita in Diretta contro Chiara Ferragni . La celebre giornalista, ospite del tavolo dedicato ad attualità e gossip, non ha nascosto tutto il suo disprezzo per l'influencer, che ... Rosanna Cancellieri vs Chiara Ferragni 'Non ha alcun talento'/ 'Fa solo Truman Show…' Rosanna Cancellieri contro Chiara Ferragni a La Vita in Diretta: "Non ha talento, fa solo Truman Show". In studio provano a difendere l'influncer, ma ...Da Carmen Di Pietro, che dopo aver patito la fame durante il programma non va più in giro senza cracker, a Lory Del Santo, che è stata male per una pizza al rientro in Italia dopo settimane di digiuno ...