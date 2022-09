Rosanna Cancellieri duro attacco a Chiara Ferragni altro che imprenditrice non ha alcun talento

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Ildella giornalistacontro.Non si placano gli attacchi a. Dopo la foto sul ghiacciaio, raggiunto in elicottero con gli amici per un aperitivo a base di champagne, l’influencer diventa il bersaglio polemico diche a La Vita in Diretta non usa mezzi termini contro l’

attacca Chiara Ferragni . "Ma cosa ci vogliamo aspettare da lei Mi pare che in passato abbia anche festeggiato un compleanno con lancio di pomodori e cetrioli in un supermercato", ...GUARDA LE INCREDIBILI FOTO DI ELODIE AL LIDOcontro Chiara Ferragni : 'Ma quale impreditrice, non ha nessun talento'.... GUARDA IL VIDEO DELLE CAUSE DIA ...Oggetto della discussione, in studio con Alberto Matano, l'aperitivo dell'influencer su di un ghiacciaio svizzero, raggiunto con l'elicottero ...Duro attacco a Chiara Ferragni: la nota influencer di successo è stata punzecchiata in maniera piuttosto severa ...